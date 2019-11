Keep Your Hands Off Eizouken!: presentato il nuovo anime dal regista di Devilman Crybaby

Dopo aver letto l'incipit di "Keep Your Hands Off Eizouken!" penserete, con tutta probabilità, "No grazie, non fa per me". La nuova serie tratta dal manga di Sumito Owara del resto potrebbe sembrare poco appetibile a primo acchito, eppure Warner Bros Japan sembrerebbe volerci puntare più di qualche fiches.

Ma andiamo per ordine, cos'è esattamente questo "Keep Your Hands Off Eizouken!"?

Shogakukan, la casa editrice responsabile per la pubblicazione del manga, ha descritto così la sinossi: "Midori, Tsubame e Sayaka sono tre energiche ragazze di 15 anni che, dopo essersi conosciute al circolo Eizouken, hanno deciso di creare un anime insieme. Midori è la più appassionata delle tre, Tsubame una grande disegnatrice e Sayaka ha un ottimo fiuto per gli affari. Riusciranno le tre studentesse delle superiori a realizzare il proprio sogno?".

Il manga, scritto dal sopracitato Owara, è stato pubblicato per la prima volta in Giappone nel 2016 e conta attualmente 3 Volumi disponibili. In appena tre anni di vita e con soli 3 tankobon alle spalle, l'opera vanta una nomination ai Manga Taisho del 2018 e una vittoria ai Top bros Comic Awards 2017, oltre che ad un anime e un film live-action in arrivo.

Se siete già stupiti allora tenetevi forte, perché non abbiamo ancora citato lo staff al lavoro sull'adattamento. La produzione di Warner Bros Japan vanta in cabina di regia Masaaki Yuasa (Devilman Crybaby, Ride your Wave, Kaiba), che a quanto sembra supervisionerà anche la sceneggiatura presso lo studio di animazione Science Saru. Il character design è stato affidato a Naoyuki Asano (Direttore dell'animazione in Doraemon e animatore di Mob Psycho 100), mentre la composizione delle musiche è stata curata da Oorutaichi (Lu e la città delle sirene).

Nel primo trailer visibile in cima all'articolo noterete che lo stile grafico richiama quello di Devilman Crybaby, seppure con toni molto differenti. In calce invece potete dare un'occhiata alla prima Key Visual ufficiale.

Il primo episodio sarà trasmesso il 5 gennaio 2020 su NHK.

E voi cosa ne pensate? Potrebbe essere una buona serie? Fatecelo sapere con un commento! Visto che siamo in tema, approfittiamo dell'occasione per consigliarvi di dare un'occhiata alla nostra recensione di Devilman Crybaby e ad un piccolo approfondimento sul più recente Ride Your Wave.