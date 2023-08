Keep Your Hands Off Eizouken, scoppia la polemica: l'autore parla della sua disabilità

Sebbene l'anime di Keep Your Hands Off Eizouken! si sia concluso diversi anni fa, non è mai troppo tardi per le critiche. Degli utenti di Twitter hanno accusato l'autore, Sumito Ōwara, di prendere in giro il politicamente corretto, ma la sua risposta non si è fatta attendere.

L'anime Keep Your Hands Off Eizouken dal regista di Devilman Crybaby è stato annunciato nel 2019 e concluso nel 2020, mostrando apertamente le difficoltà che possono incontrare i membri di uno studio d'animazione, sebbene le protagoniste siano delle giovani studentesse.

Sumito Owata ha ricevuto la dura accusa di prendere in giro ciò che viene ad oggi inteso come "politically correct", ma l'autore, turbato da queste grandi polemiche, ha voluto fare una precisazione importante in un lungo tweet.

"Questa è una storia reale. Io sono una persona disabile.", comincia così il post di Sumito Owata, "Mia madre ha un handicap fisico, le manca una gamba, e mia sorella rischiava di avere una disabilità dello sviluppo fin dall'infanzia e ha iniziato ad andare in ospedale per questo. Dopo mia sorella, a mio padre è stato diagnosticato l'ADHD. Alcuni anni dopo, all'incirca all'epoca della scuola superiore, io, che non sapevo scrivere i kanji, non ero bravo a leggere ed ero anche morbosamente scarso in matematica, ho ottenuto un certificato di disabilità per le mie difficoltà di apprendimento. Così, tutti i membri della mia famiglia hanno avuto il loro certificato di disabilità".

Il creatore spiega inoltre come sia stato vittima di bullismo, oltre ad avere gravi difficoltà a lezione che lo portarono a saltare spesso scuola. Tuttavia, proprio in quegli anni ha iniziato ad avere i primi dubbi sulla sua identità di genere:

"Anche se ero un ragazzo, mi piacevano le cose carine come i criceti e i peluche, ma alle elementari, per la prima volta, una ragazza mi ha detto: "Quelli sono per le ragazze". Ancora oggi sento che la mia identità di genere come instabile e il senso di appartenenza al mio genere è ridotto. Mi identifico come uomo solo perché il mio corpo è maschile".

Questa sua esperienza spiega come in realtà Sumito non abbia cercato in tutti i modi di inserire il politicamente corretto nella propria opera, ma che la propria storia riflette la serie. Anche l'epoca in cui viviamo ha certamente avuto una valenza significativa, in cui l'autore ha avuto la possibilità di esprimersi come meglio crede. "Mescolo il realismo che ho provato piuttosto che lo standard convenzionale."