Kefla di Dragon Ball Super viene immaginata in forma Super Saiyan Blue

Tra i personaggi inseriti nell'anime di Dragon Ball Super prima e nel manga poi, Kale e Caulifla sono sicuramente tra le novità più apprezzate. Durante l'ultima saga della Sopravvivenza dell'Universo, le due nuove saiyan inserite nella storia si sono preparate per portare su schermo una nuova fusione con gli orecchini Potara, Kefla.

Durante i combattimenti mostrati durante il Torneo del Potere, Kale e Caulifla hanno mostrato un livello di potenza tale da poter competere con Goku e Vegeta, migliorando questa competitività utilizzando la fusione. Ma come sarebbe stata Kefla se avesse avuto accesso a tutte le trasformazioni? Un fan ha deciso di immaginare il personaggio nella famosa forma del Super Saiyan Blue.

In calce potete vedere il tweet di St62SVNExILF2p9, che ha condiviso un suo disegno su Kefla con questa nuova trasformazione. Probabilmente, se la saiyan avesse avuto accesso a questa forma, il suo scontro con Goku sarebbe andato in modo estremamente diverso e al protagonista di Dragon Ball Super sarebbe potuta non bastare la forma Omen dell'Ultra Istinto.

Sarebbe indubbiamente interessante vedere Kefla affrontare una delle fusioni di Goku e Vegeta, Gogeta o Vegeth. Intanto, un fan ha immaginato come sarebbero Goku e Vegeta in versione angelo e dio della distruzione.