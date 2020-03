Kefla prende vita in questo cosplay che omaggia Dragon Ball Super

Nella serie di Dragon Ball Super sono stati introdotti molti personaggi, alcuni dei quali non hanno faticato a trovare l'apprezzamento degli appassionati. Tra i tanti, il personaggio di Kefla spicca maggiormente.

Questo perchè la serie originale, a parte C-18, non presentava personaggi femminili forti che potessero combattere efficacemente contro possibili minacce. Quindi un personaggio come le due Saiyan del Sesto Universo sono state ben accolte anche per questo motivo. Ancora di più lo è stata la loro fusione, Kefla appunto, che nella serie animata riesce persino a tenere testa a Son Goku in forma Super Saiyan God e Blu, e costringendolo ad utilizzare l' Ultra Istinto (tecnica ormai iconica al pari del primissimo Super Saiyan). Il personaggio è stato anche inserito, recentemente, nel picchiaduro Dragon Ball Fighterz di Arc System Works. La cosplayer dima_batalov_ ha vestito i panni del personaggio sul suo profilo Instagram che trovate in calce a questa notizia. Che ne pensate di questo cosplay? Fatecelo sapere nei commenti.

Nel frattempo, le avventure animate di Dragon Ball Super sono ancora latitanti. Sembra strano che un successo del genere non abbia ancora notize certe sul suo futuro e si specula su una possibile responsabilità di Akira Toriyama di questo ritardo. Noi di Everyeye si terremo aggiornati su qualsiasi news in arrivo. Vi lasciamo con le fusioni che i fan vorrebbero vedere in Dragon Ball.