Keiichiro Kimura: deceduto il direttore dell'animazione di Cyborg 009 e de L'uomo Tigre

Il direttore dell’animazione de "L'uomo Tigre" e di "Sam il ragazzo del West", Keiichiro Kimura, è deceduto lo scorso venerdì a causa di un infarto. Aveva 80 anni.

Kimura entrò in Toei Animation nel 1961 e lavorò come animatore e direttore dell'animazione per titoli come Cyborg 009 e Tiger Mask, da noi meglio conosciuto come “L’uomo Tigre”. Trovate di seguito una breve lista con alcuni dei progetti a cui egli ha partecipato:

Eyeshield 21 : Key Animation (ep 16);

: Key Animation (ep 16); Lupin III (1971-72): Key Animation (ep 3,7,11,14-15,18);

(1971-72): Key Animation (ep 3,7,11,14-15,18); One Piece : Key Animation (ep 307-308);

: Key Animation (ep 307-308); Mobile Suit Gundam SEED: Key Animation.

Nel 2014, Awesome Japan ha realizzato un Kickstarter di successo per il cortometraggio di Kimura intitolato "Go! Samurai". Suo figlio, Takahiro Kimura, ha diretto e editato il lavoro. Circa 2.000 i fotogrammi realizzati a mano da suo padre.