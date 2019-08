Keisuke Shinohara presenta il nuovo anime A3!: ecco trailer, cast e data d'uscita

A quanto pare, nel corso del 2020 vedremo decisamente più anime shojo di quanto ci saremmo aspettati. Oltre ai grandi capolavori come Kaguya-Sama: Love si War e My Teen Romantic Comedy SNAFU infatti, sono state recentemente confermate la stagione 2 di IDOLiSH7 e la prima stagione di A3!, il nuovo anime tratto dall'omonimo gioco mobile giapponese.

Naturalmente, mettere sullo stesso piano degli anime tratti da degli Otame Games e grandi lavori curati da maestri del genere come Aka Akasaka e Wataru Watari potrebbe sembrare irrispettoso; tuttavia è innegabile come la cultura degli shojo si stia espandendo anche nei confronti del pubblico maschile, sempre più interessato a lavori di questo tipo.

In questo contesto entra in gioco A3, abbreviazione di Act, Addict, Actors!, il nuovo anime che sbarcherà nelle televisioni giapponesi nel corso del 2020. La trama segue le avventure di una compagnia teatrale composta da quattro gruppi di giovani attori, ognuno soprannominato come una delle quattro stagioni. Condotti da un esperto del settore, i ragazzi cercheranno di riportare in auge la compagnia teatrale, migliorando la propria recitazione e cercando di conquistare il tanto ambito successo.

Nonostante la banale premessa, l'anime sembra prendersi molto sul serio. A guidare lo studio di animazione P.A. WORKS (Angel Beats, Charlotte) ci penserà il regista Keisuke Shinohara (Black Fox, Devilman Crybaby). Per quanto riguarda il characters design e le animazioni invece, si metteranno al lavoro Mariko Komatsu e Ryo Fujiwara. La produzione sarà curata da Infinite.

Per quanto riguarda il Cast, Kaori Nazuka (Code Geass: Leolouch of the Rebellion) interpreterà Izumi tachibana, esperto teatrale ormai caduto in rovina. L'anime debutterà nel 2020 in due tranche: la prima, denominata Season Spring & Summer, vedrà la luce da gennaio a marzo, mentre la seconda, chiamata Season Autumn & Winter, sarà pubblicata tra luglio e settembre.

E voi cosa ne pensate? Darete una chance all'anime? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui foste alla ricerca di altri lavori simili inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuova serie EVOLxLOVE, tratta dall'omonimo Otame Game.