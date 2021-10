Kemono Jihen arriverà su Netflix doppiato in italiano: l'annuncio di Dynit al Romics

Lo scorso anno fu annunciata la trasposizione animata di Kemono Jihen, manga di Sho Aimoto - mangaka già famosa e che ha lavorato per casa Shueisha con Muddy e Uno Shinigami in Infermeria - pubblicato su Jump SQ. L'anime alla fine è arrivato in Giappone a inizio 2021, aprendo la stagione invernale, ma contemporaneamente arrivò anche su VVVVID.

La piattaforma nostrana lo propose, come di consueto, con sottotitoli in italiano. I primi 12 episodi sono stati così resi disponibili sul portale dello streaming con le voci in originale, ma a quanto pare la serie ha riscontrato un discreto apprezzamento, tanto da convincere Dynit a doppiare Kemono Jihen.

Durante il Romics, che è servito anche per l'annuncio del film numero 3 di My Hero Academia in italiano, Dynit ha annunciato che Kemono Jihen arriverà su Netflix doppiato in italiano a dicembre 2021. Carlo Cavazzoni per ora non ha rivelato altre informazioni sulle voci che andranno a interpretare i protagonisti della serie nella nostra lingua.

La storia di Kemono Jihen si concentra su Dorotabo, un ragazzo così soprannominato che viene evitato da tutti, e Inugami, un detective dell'occulto. Il manga è pubblicato in Italia da J-POP mentre in patria è in corso ed è arrivato al quattordicesimo tankobon.