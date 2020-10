Kemono Jihen ha una data d'uscita, tutti i dettagli sull'anime soprannaturale di Ajia-do

A circa un anno dall'annuncio dell'anime di Kemono Jihen, Jump SQ ha finalmente confermato il mese di uscita della serie, rivelando anche che la premiere sarà mostrata in via del tutto eccezionale durante la prossima edizione del Jump Festa, in programma per 19 e 20 dicembre 2020.

Per chi non avesse familiarità con l'opera, ricordiamo che Kemono Jihen è un manga di Sho Aimoto, serializzato su Jump SQ di Shueisha dal dicembre del 2016 e attualmente in corso con 11 Volumi pubblicati. La serie ha riscosso un buon successo in Giappone, ed è recentemente stato annunciato l'arrivo in Italia grazie a J-Pop Manga.

La storia racconta le vicende di una strana coppia, un detective del soprannaturale chiamato "Inugami" e il giovane ragazzo "Dorotabou". I due iniziano ad investigare un villaggio rurale quando, all'improvviso, diversi animali domestici iniziano a perdere la vita a causa di una serie di misteriosi incidenti.

Per quanto riguarda lo staff, Masaya Fujimori (You Are Umasou, Izetta: The Last Witch) dirige l'anime presso lo studio di animazione Ajia-do (Ascendance of a Bookworm, Kakushigoto), mentre Noboru Kimura (Amagami SS+, Nyaruko: Crawling with Love!, Gundam Build Divers) si occupa di composizione e sceneggiatura. Nozomi Tachibana (Ensemble Stars!, ClassicaLoid) cura il character design.

L'anime arriverà nel mese di gennaio 2021, nel bel mezzo della stagione invernale. Al momento non è stata ancora confermata la distribuzione in occidente.