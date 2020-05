Kemono Jihen: i protagonisti del chiacchierato anime si mostrato in una nuova visual key

Come alcuni tra voi sicuramente ricorderanno, nel corso del passato Jump Festa 2020 venimmo a conoscenza dell'adattamento animato di Kemono Jihen, epopea cartacea concretizzatasi grazie al duro lavoro di Shō Aimoto che ha saputo attirare l'attenzione di una nutrita schiera di fan.

Ebbene, recentemente lo staff che sta lavorando alla produzione ha svelato una nuova key visual della produzione - che voi potete osservare scorrendo a fondo news -, immagine attraverso la quale è possibile vedere i quattro protagonisti che faranno da sfondo alle vicende narrate. Inoltre, l'occasione è stata sfruttata anche per presentare i primi doppiatori che lavoreranno alla serie. In particolare, sono stati confermati:

Natsumi Fujiwara nei panni di Kabane Kusaka

Junichi Suwabe nei panni di Kohachi Inugami

Ayumu Murase nei panni di Akira

Natsuki Hanae nei panni di Shiki Tademaru

Secondo quanto confermato fino ad ora, il director del chiacchierato Kemono Jihen sarà Masaya Fujimori, il quale verrà affiancato da Noboru Kimura che invece è stato posto come compositore della serializzazione e della storia. Inoltre, è stata confermata anche la presenza di Nozomi Tachibana in qualità di character designer.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra di un villaggio rurale dove, improvvisamente, molti animali domestici muoiono in uno strano incidente. Per risolvere il mistero, da Tokyo giungerà un uomo dallo strano aspetto chiamato "Inugami", il quale entrerà presto in contatto con un ragazzo del luogo.