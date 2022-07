Ken Akamatsu è il primo mangaka a diventare parlamentare: eletto l'autore di UQ Holder

La conclusione di UQ Holder, manga molto lungo che è stato pubblicato su varie riviste di casa Kodansha negli ultimi anni, ha permesso a Ken Akamatsu di dedicarsi a una nuova carriera. L'autore aveva già da tempo fatto sapere quali fossero le proprie idee su alcune situazioni relative ai manga e in generale, decidendo di lanciarsi in politica.

Per difendere la libertà d'espressione in Giappone, lo scorso anno Ken Akamatsu annunciò la sua candidatura con il Partito Liberal Democratico. Proprio in questi giorni, all'alba del tragico assassinio dell'ex premier nipponico Shinzo Abe, si sono tenute le elezioni in Giappone. I vari servizi di statistica giapponesi hanno fatto alcune proiezioni per i risultati che ci sarebbero stati alla fine del voto. Per la ventiseiesima elezione della Camera dei Consiglieri (equivalente al nostro Senato) è chiaro che il Partito Liberal Democratico avrà abbastanza voti da assicurare un seggio anche a Ken Akamatsu.

Il mangaka di UQ Holder ha annunciato la vittoria su Twitter, facendo notare che lui sarà il primo mangaka a diventare parlamentare. In passato, c'è stato il romanziere Akiyuki Nosaka (autore de La Tomba delle Lucciole) a diventare un politico, così come altri suoi colleghi, ma mai qualcuno che ha lavorato sui manga era arrivato a questi livelli.