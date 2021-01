Ken, Berserk, Jojo: i veri uomini salgono le scale? Il confronto tra le scene epiche

I manga anni '80, pieni di uomini ipermuscolosi e virilità dietro ogni vignetta. Molti di questi hanno fatto la storia e hanno gettato le basi per alcuni stilemi ripresi dalle generazioni future. Chi non conosce nomi come Ken il Guerriero o Le Bizzarre Avventure di Jojo, oppure un manga come Berserk ancora in corso al giorno d'oggi?

La virilità dei loro protagonisti è diventata ormai leggendaria, ma ci sono alcune scene che sembravano piacere molto ai mangaka di quel periodo. Il fan Fandayo ha pubblicato infatti su Reddit un'immagine che mette a confronto una scena di Berserk con una di Le Bizzarre Avventure di Jojo, nella fase Stardust Crusaders, e una di Ken il Guerriero.

Come si può vedere in basso, c'è una scena in cui il nemico è sulle scale e si impone sul protagonista di turno. Nella prima vignetta abbiamo Gatsu contro Griffith di Berserk, nella seconda invece c'è Ken il Guerriero con Ken che si sta avvicinando a Shin, rapitore di Julia; infine l'ultima vignetta è dedicata a Le Bizzarre Avventure di Jojo, con Polnareff che inizia a salire la scalinata che porta a Dio Brando.

Le tre scene hanno molto in comune e riportano alla mente le caratteristiche di questi manga anni '80. Anche se con stili diversi, i protagonisti sono costretti a salire tante scale rispetto ai loro nemici. Per Ken il Guerriero, Shin sarà uno dei personaggi combattuti ma non uccisi dal protagonista.