Ken il Guerriero: annunciato l'anime remake! Il messaggio per il 40° anniversario

A distanza di quarant'anni dal suo debutto sulle pagine di Weekly Shonen Jump, negli ultimi giorni Hokuto no Ken è tornato a far parlare di sé. Un leak divenuto virale ha svelato l'esistenza di un nuovo adattamento animato di Ken il Guerriero, ufficializzata in queste ore attraverso l'apertura di un sito web.

Fist of the North Star è una delle serie manga più importanti e iconiche degli anni '80, predecessore di shonen poi divenuti leggendari come Dragon Ball e tanti altri. La serializzazione dell'opera scritta da Buronson e illustrata da Tetsuo Hara comincia nel 1983 e termina nel 1988 dopo 245 capitoli pubblicati da Jump Comics in venti volumetti. La serie è stata adattata da TOEI Animation, che diede vita a un bellissimo adattamento animato trasmesso tra il 1984 il 1988 per un totale di 152 episodi.

Ken il Guerriero festeggia il 40° anniversario dal debutto del primo capitolo e in occasione di tale ricorrenza è stato confermato il nuovo adattamento. Dell'anime di Ken il Guerriero era già trapelata la prima visual, ma con l'ufficialità arriva anche un commento degli autori e un chiarimento sulla natura della produzione.

Stando a quanto annunciato sul sito web ufficiale, l'anime di Ken il Guerriero è un remake, e non una produzione originale. Al momento non è tuttavia noto se questo progetto vanterà animazioni classiche in 2D, oppure di nuova generazione con la CGI. In attesa di ulteriori conferme, ecco il commento degli autori dell'opera: