Ken il Guerriero: un busto in scala porta in vita l'erede di Hokuto

Il protagonista di una delle opere più amate degli anni Ottanta è tornato in azione in questo fantastico busto a grandezza reale. Ammiriamo questa splendida e gigantesca statua di Ken il Guerriero.

Se avete amato l'opera di Tetsuo Hara e Buronson questa statua vi avrà illuminato le pupille. Ma se il prezzo per un busto di tali dimensioni e fattezze vi spaventa, allora dovete sapere che per via di una particolarità del sistema fiscale giapponese questa statua è gratuita.



Il modo in cui funziona è semplice. Le persone sono in grado di donare denaro, deducibile dalle tasse fino a un certo importo definito dal reddito, a una piccola comunità. In cambio è possibile ottenere uno speciale prodotto locale in regalo. Dunque, in termini più semplici, gli oggetti acquistati dai piccoli paesi giapponesi vengono rimborsati tramite le tasse.



Tramite questo metodo, i cittadini possono acquistare gratuitamente un busto in scala 1:1 (70 cm) di Kenshiro, l'eroe di Hokuto creato da Tetsuo Hara e Buronson. Il protagonista della violenta opera post-apocalittica può essere ottenuta tramite una donazione di 150.000 yen, pari a 1450 dollari statunitensi, alla cittadina di Kadoma City, nella prefettura di Osaka.

Oltre al busto di Ken, è possibile ricevere anche quello di suo fratello Jagi o quelli di altri personaggi di anime e manga. Che ne pensate di questa statua e di questa particolarità del sistema fiscale giapponese? Scopriamo il significato di Hokuto no Ken, traduzione originale di Ken il Guerriero. Inoltre, è stato svelato il vero nome di Ken il Guerriero.