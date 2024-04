Ken il Guerriero è un capolavoro, parola di questi mangaka leggendari!

Il capolavoro Ken il guerriero di Tetsuo Hara e Buronson ha ricevuto elogi da parte di alcuni degli artisti manga più rinomati del panorama giapponese. Tra questi, figurano nomi di spicco come Yoshihiro Takahashi, noto per la serie "Ginga", e Chie Shinkyu, autrice di "Wakakozake".

Ken il Guerriero ha anche attirato l'attenzione di Kazuhirou Fujita, il creatore di "Karakuri Circus", e di Rumiko Takahashi, l'autrice celebre per opere come "Ranma 1/2" e "Inu Yasha". Non sono da meno le opinioni di artisti del calibro di Ryuuji Tsugihara, autore di "Yoroshiku Mechadock", e dell'indimenticabile mangaka Akira Toriyama, il genio dietro "Dragon Ball" e "Dr. Slump".

Anche Akimoto Osamu, famoso per "Kochikame", e Masanori Morita, autore di "Rookies" e "Rokudenashi Blues", hanno espresso il loro apprezzamento per questa epica opera. Il manga ha ricevuto consensi anche da Yasuhisa Hara, noto per "Kingdom", e da Yoshihiro Togashi, il leggendario creatore di "Hunter x Hunter". Persino maestri come Gosho Aoyama, noto per "Detective Conan", e Tsukasa Hojo, il genio dietro "City Hunter", hanno espresso il loro plauso per questa opera senza tempo.

Ken il guerriero non è solo un manga di successo, ma ha anche un valore culturale significativo. Ha influenzato il mondo del fumetto giapponese e la cultura popolare globale con le sue tematiche universali, che variano dall'eroismo fino alla sopravvivenza e alla redenzione, rendendo questo manga un'icona per molte generazioni, contribuendo alla sua longevità e al suo impatto duraturo sull'immaginario collettivo.

Sand land. Ultimate edition è uno dei più venduti oggi su