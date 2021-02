Ken il Guerriero: chi è più forte tra Kenshiro e Toki? La risposta ufficiale

Quello di Ken il Guerriero è un mondo post apocalittico dove però padroneggiare alcune arti marziali rendono le persone fortissime. Il protagonista della serie è Kenshiro, un ragazzo che dopo aver subito la sconfitta con Shin diventa via via più forte padroneggiando lo stile di Hokuto.

Durante la storia di Ken il Guerriero incontrerà anche i suoi tre fratelli adottivi e possessori dello stile di Hokuto. C'è Jagi, il più invidioso, meschino e debole del quartetto, e poi c'è il potente Raoul, nemico finale della prima parte di Ken il Guerriero. Nel mezzo c'è Toki, secondo fratello e guerriero dall'animo puro quasi paragonato a Gesù da alcuni fan, che faceva un uso particolare dello stile di Hokuto. Secondo Kenshiro, sarebbe stato Toki il guerriero più forte di Hokuto se non si fosse ammalato.

Per questo secondo il protagonista, in uno scontro tra Ken e Toki, quest'ultimo avrebbe vinto. Ma ne siamo sicuri? Secondo l'autore, il giovane guerriero si sbaglia. Nel volume speciale Hokuto no Ken: Kyukyoku Kaisetsusho: Seikimatsu Haoh Retsuden, un databook pubblicato diversi anni dopo la conclusione del manga originale, gli autori si sono sbizzarriti immaginando alcune scene mai avvenute nella storia principale.

Uno degli scontri è proprio quello tra Kenshiro e Toki. La battaglia tra i due, secondo Tetsuo Hara, si sarebbe conclusa a favore del giovane Ken, senza alcun dubbio. Sembra quindi che il parere del ragazzo fosse errato durante i pensieri mostrati nel manga di Ken il Guerriero.