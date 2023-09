Ken il Guerriero: cosa c'è da sapere sull'anime remake

Sta per tornare uno degli anime più famosi di sempre, una leggenda come protagonista che ha fatto scatenare la passione di tanti lettori e spettatori negli anni '80 e anche successivamente. Tornerà il guerriero dell'Orsa Maggiore, Kenshiro Kasumi, con il nuovo anime di Ken il Guerriero, progetto annunciato in concomitanza con l'anniversario.

Cosa sappiamo finora del remake di Ken il Guerriero? La storia dell'anime in arrivo seguirà la stessa storia del manga originale, questo secondo le parole di Buronson, che ha rilasciato un'intervista a Warner Bros Japan in merito. Di conseguenza, Kenshiro Kasumi seguirà lo stesso viaggio che aveva seguito negli anni '80, sulle pagine di quel fumetto diventato storia.

Non si sa ancora nulla sullo stile d'animazione che verrà utilizzato principalmente, anche se dalla locandina iniziale sembra che ci si possa attendere una tecnica classica d'animazione, al massimo con qualche inserto 3DCG in alcune fasi. Per quanto riguarda la durata, Ken il Guerriero è una serie lunga e, visto il caso Lamù, non è da escludere una proposta su tanti cour, anche se pubblicati non in maniera continuativa. Considerato che la serie del 1984 fu proposta durante la serializzazione del manga, il lavoro che può essere svolto con questa nuova interpretazione dell'anime potrebbe essere ancora più fedele.

Non ci sono notizie sulle censure che verranno apportate, se ci saranno. Infine, per ora non ci sono date sull'uscita di Ken il Guerriero remake, ma sicuramente il debutto è previsto per il 2024.