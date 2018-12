Ken il Guerriero: diffuso un video del misterioso progetto intitolato 202X

Sembra che il franchise di Ken il Guerriero sia pronto ad accogliere un nuovo, misterioso progetto intitolato Hokuto no Ken 202X, come dimostra un nuovo e criptico video diffuso in Rete nel corso delle ultime ore.

A diffondere la notizia è stato il sito web ufficiale di Tetsuo Hara, co-creatore insieme a Buronson del manga originale di Ken il Guerriero (in lingua giapponese Hokuto no Ken, per l'appunto) e attuale detentore dei diritti di tutto il franchise.

Il sensei ha dunque pubblicato sul web un video riferito al misterioso Hokuto no Ken 202X, diffondondolo su You Tube tramite il canale ufficiale di una casa editrice che Tetsuo Hara in persona fondò nel 2000: la Coamix. Purtroppo al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sul nuovo progetto, ma di sicuro i chiarimenti non tarderanno ad arrivare.

Per ora, tuttavia, non siamo in grado di fornirvi ulteriori dettagli, ma possiamo proporvi il video in questione e un'immagine spuntata in Rete. Voi cosa vi aspettate dal futuro del franchsie di Hokuto no Ken?