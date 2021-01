Ken il Guerriero: l'ira di Hokuto esplode nei nuovi orologi del brand

Negli anni '80, il duo composto da Tetsuo Hara e Buronson diede vita a Ken il Guerriero su Weekly Shonen Jump. Da quella storia a colpi di punti di pressione nacque poi un anime esportato in tutto il mondo e che ha reso immortale la saga dei guerrieri di Hokuto. Da lì in poi, il brand si è affermato creando il proprio merchandising.

Nel corso degli anni ci sono stati tanti prodotti nati con questo brand, e uno degli ultimi è stato il whisky di Ken il Guerriero. Ma dietro l'angolo è previsto l'arrivo di nuovo merchandising a tema. Le aziende Kaoru e Maruzeki, la prima specializzata in profumi e la seconda in orologi, hanno lanciato un prodotto particolare ispirato ai quattro fratelli di Hokuto che abbiamo conosciuto in Ken il Guerriero.

Come si può vedere nella foto in basso condivisa da Comic Natalie, ci saranno un orologio blu per Kenshiro, rosso per Raoul, verde per Toki e nero per Jagi, e ognuno avrà la propria fragranza, come ad esempio quella di matcha per Toki e camelia rossa per Raoul. Il prezzo del box degli orologi è di 4840 yen tasse incluse, ovvero all'incirca 38 euro al tasso di cambio odierno.

