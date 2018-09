Ken il Guerriero, La Leggenda di Hokuto e Devil Lady tra le uscite Koch Media di ottobre

Tramite un comunicato stampa, Koch Media ha svelato le uscite anime home video previste per il mese di ottobre 2018. Tra esse ci sono il box della serie classica di Ken il Guerriero, il film Ken il Guerriero: La Leggenda di Hokuto e la serie Devil Lady.

Tutti e tre gli anime saranno disponibili a partire dal 25 ottobre 2018.

Tra i prodotti citati, vi ricordiamo che Ken il Guerriero: La Leggenda di Hokuto sarà disponibile in DVD e anche Blu-Ray dopo la release nelle sale cinematografiche italiane il 24 e il 25 settembre: Koch Media porterà in sala, infatti, la versione rimasterizzata in alta definizione della pellicola.

Di seguito le sinossi di ciascuno dei tre prodotti:

KEN IL GUERRIERO (DVD)

La storia narra le gesta di Ken, il 64° successore della scuola di arti marziali “Divina Scuola di Hokuto” che si contrappone a quella di "Nanto", altrettanto antica e letale. Tutt’intorno un mondo devastato dalla guerra nucleare, dove la storia si è involuta in un oscuro medioevo in cui vige assoluta la legge del più forte. Distrutte le città, gli uomini vivono in villaggi che sono però preda di continui assalti da parte di bande criminali. È inevitabile che a sopravvivere in questo contesto siano solo uomini eccezionali, dotati sia di forza fisica che spirituale, i quali si trovano a dover scegliere se usare queste doti al servizio dei più deboli oppure per dominarli. Ken fa parte della prima categoria, anche se, almeno all’inizio della vicenda, non per sua volontà. Il suo errare per il mondo ha, infatti, il solo scopo di ritrovare Julia, la donna da lui amata, rapita da Shin, appartenente alla rivale Scuola di Nanto...

KEN IL GUERRIERO: LA LEGGENDA DI HOKUTO (DVD, Blu-Ray)

In un mondo devastato e inaridito dalle guerre nucleari, Kenshiro combatte per difendere chi si trova in difficoltà, grazie alle tecniche di combattimento della Divina scuola di Hokuto, di cui ne è l'erede.

DEVIL LADY (DVD)

Jun Fudo è un'insegnante giapponese, ex campionessa olimpionica di nuoto; suo malgrado dotata di uno spaventoso segreto: può trasformarsi in una mostruosa eroina chiamata Devil Lady. A coordinare le sue operazioni c'è l'enigmatica Ran Asuka, direttrice dell'organizzazione paramilitare segreta Human Alliance. Compito dell'organizzazione è combattere i Devil Beast, delle mostruose creature che si risvegliano spontaneamente all'interno dei corpi di alcuni esseri umani, che però a differenza di Jun, perdono il controllo di sé.

Quale di questi box acquisterete tra le uscite home video di Koch Media?