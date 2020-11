Ken il Guerriero La Trilogia: Disponibile su Amazon Prime Video insieme a Lamù e Yattaman

Oltre ad aver pubblicato la versione in DVD di Ken il Guerriero La Trilogia, Yamato Video ha fatto sapere ai fan le prossime aggiunte al catalogo streaming di Amazon Prime Video, celebre piattaforma della multinazionale di Jeff Bezos.

Con un post su Facebook, Yamato Video ha annunciato che sono già disponibili su Amazon Prime Video alcuni degli anime più famosi della casa editrice: stiamo parlando del già citato "Ken il Guerriero - La Trilogia", la prima stagione di "Lamù la ragazza dello spazio" e la prima stagione di "Yattaman". Per chi non conoscesse l'opera dedicata al personaggio di Tetsuo Hara e Buronson, si tratta di una serie OAV del 2003 ambientata prima degli eventi della saga principale e ispirata ad un romanzo scritto dai due autori. Invece in Yattaman seguiremo le vicende del gruppo di ladri conosciuto come "Trio Drombo", alla ricerca della pietra Dokrostone, ma i cui tentativi falliranno sempre di fronte alla forza dei protagonisti, mentre in Lamù scopriremo qualcosa di più sul rapporto tra l'aliena protagonista e Ataru.

Gli appassionati delle avventure e dei combattimenti visti nell'anime di Ken il Gueriero saranno felici di questa nuova opera, che si aggiunge agli altri lungometraggi presenti su Prime Video, come "La Leggenda di Hokuto" e "La Leggenda di Julia". Infine, segnaliamo a tutti i fan che in Giappone è disponibile il whisky ispirato al protagonista di Ken il Guerriero - La Trilogia