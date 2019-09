Ken il Guerriero: Le origini del mito, il 23 settembre la serie tornerà su Sky!

Buone notizie per tutti i fan dei grandi classici, perché "Ken il guerriero: Le origini del mito" tornerà in tv con la seconda stagione a partire dal prossimo 23 settembre! La serie sarà visibile sul canale 133 di Sky e gli episodi andranno in onda ogni lunedì alle 21:50. Il doppiaggio sarà interamente italiano.

Ken il guerriero: Le origini del mito è un prequel della più famosa serie anime Ken il guerriero, dedicata al famoso combattente Kenshiro. Le origini del mito è ambientata negli anni trenta e si focalizza sullo zio di Ken, suo omonimo dal carattere decisamente più spavaldo. La licenza dell'anime è stata acquistata da Yamato Video, che distribuirà la serie sul canale Man-ga.

Come anticipatovi diversi mesi fa, anche questa seconda stagione sarà doppiata in italiano e vedrà la partecipazione dei talentuosi Alessandro Rossi e Romano Malaspina. La sinossi dell'anime recita quanto segue: "Shanghai, Anni 30: Kasumi Kenshiro, 62mo successore dell’arte marziale assassina del divino pugno di Hokuto, è di nuovo protagonista di lotte tra bande rivali nella città cinese nota in quegli anni come la città dei demoni. Kenshiro viene coinvolto suo malgrado da Charles de Guise in un turbinio di combattimenti, che vedranno schierati su fronti opposti eserciti e maestri di arti marziali, mossi dall'interesse per un misterioso catalogo della speranza. In questo sequel ritroviamo il Kasumi Kenshiro già incontrato nella serie precedente, spavaldo e quasi sbruffone, oltre che accanito fumatore dotato di un olfatto infallibile, a compensazione della sua scarsa vista".

E voi cosa ne pensate? Lo vedrete? Fatecelo sapere lasciando un commento! Nel caso in cui invece non abbiate tempo, vi ricordiamo che è stata recentemente annunciata l'edizione home video.