Ken il Guerriero: la leggenda di Hokuto, Made in Abyss e altri anime sbarcano su Netflix

Come ogni mese, Netflix amplia il proprio catalogo. Oltre la sterminata offerta di serie TV e film, la piattaforma inserisce regolarmente anche alcuni anime. Questo mese spicca indubbiamente la presenza di Ken il Guerriero: la leggenda di Hokuto, ma non è l'unico titolo di alto livello che il colosso ha inserito.

Ken il Guerriero: la leggenda di Hokuto è un titolo del 2008, pubblicato in Italia per la prima volta il 4 luglio di quell'anno, ma che fu poi riproposto quasi un anno fa il 25 e il 26 settembre in versione HD. Il lungometraggio fa parte di una pentalogia chiamata "Ken il guerriero - La Leggenda" e segue la storia di Raoul nello stesso periodo in cui Ken sta per affrontare Souther.

Il titolo di Buronson e Hara è solo uno dei molti titoli inseriti su Netflix. Tra questi ci sono anche:

, serie TV composta da 24 episodi del 2002 tratta dall'omonima light novel; Card Captor Sakura, noto in Italia col titolo di Pesca la tua carta Sakura, composta da 46 episodi;

uno dei titoli più esplosivi degli ultimi anni, Made in Abyss, composto al momento di una sola stagione da 12 episodi;

No Game no Life, anch'esso tratto da una light novel e composto da una stagione di 12 episodi;

, titolo recentissimo passato anche su VVVVid e che racconta un mondo particolare che ruota intorno a una boxe modificata; Samurai 7, titolo del 2004 composto da 26 episodi e ispirato al film "I sette samurai".

