Ken il Guerriero vi farà morire sotto i colpi della nuova action figure

Ken il Guerriero è un franchise di vecchia data, risalente agli anni '80 di Weekly Shonen Jump e che ha avuto un nutrito seguito anche in Italia. Dal manga originale di Buronson e Tetsuo Hara sono stati poi tratti diversi spin-off e sequel che in parte durano ancora oggi in Giappone, ampliando l'universo post apocalittico.

Ken il Guerriero fu una fucina di personaggi epici, mosse letali e urla che ancora oggi sopravvivono nel cuore dei fan di manga e anime. Per questo non si è interrotta la produzione di merchandising dedicato a Kenshiro e ai suoi amici e nemici. Oggi vi mostriamo uno dei prossimi arrivi del franchise.

La Hokuto no Ken - Kenshiro Super Action Statue è stata realizzata da Medicos Entertainment ed è stata presentata pochi giorni fa. Alta 17,5 centimetri, realizzata in materiali tra PVC, ABS e Nylon, è diventata preordinabile a partire dal 30 aprile 2020 al costo di 8200 yen più tasse, quindi all'incirca 70 euro. La consegna sarà prevista per dicembre 2020.

L'action figure di Ken il Guerriero sarà molto modificabile e ci darà modo di replicare alcune delle pose più iconiche dello stile di Hokuto. Come potete vedere nella galleria in calce sono infatti tante le tecniche realizzabili con questo Kenshiro. Comprerete l'action figure di Ken il Guerriero? Il famoso Sei già morto ha ispirato una hit giapponese