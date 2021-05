Ken il Guerriero, Maurizio Merluzzo vuole un nuovo doppiaggio dell'anime classico

Il noto doppiatore italiano e influencer, a cui è stato recentemente affidato il personaggio di Doflamingo nel doppiaggio italiano di ONE PIECE , sul proprio profilo Facebook ha espresso il proprio, il protagonista dell'opera di Buronson e Tetsuo Hara."Nel corso degli anni non ho mai smesso di amare Ken, tanto che mi sono addirittura tatuato le 7 stelle dell'orsa maggiore con stella morte annessa sul polpaccio destro ormai quasi 10 anni fa. Crescendo ed entrando nel mondo del doppiaggio mi sono accorto che aimè, all'epoca, non ebbe la cura che meritava (vuoi per la novità, vuoi per il prodotto, vuoi per tanti altri motivi a noi ignoti), allora io mi chiedo: ma quanto sarebbe bello un restyling non solo audio ma anche video della serie classica?", ha"Immaginate un doppiaggio dove le voci non si ripetono, un adattamento dei dialoghi fedele alla storia originale, una grafica rimasterizzata e un cofanetto Blue Ray come si deve. Non lo so, magari è solo un sogno utopistico, ma indubbiamente al me bambino che non vedeva l'ora di guardare Kenshiro brillerebbero gli occhi, anche se sinceramente brillano anche a me a desso soltanto a immaginarlo e a scrivere queste righe...".Si tratta del semplicecome noi altri oppure il doppiatore vuole suggerirci che qualcosa si sta smuovendo su questo fronte? Un nuovo adattamento con la sua voce nei panni di Kenshiro sarebbe una gioia per tutti i seguaci della Sacra Scuola di Hokuto. Nel frattempo, Merluzzo ha ricordato le origini di Jojo , è in arrivo un cosplay a tema?