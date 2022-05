Ken il Guerriero: Le Origini del Mito e altri debuttano su ANiME Generation

Con l'arrivo di I Cavalieri dello Zodiaco su Amazon Prime Video, ANiME Generation ha toccato quota cento. Ciò non ha fermato Yamato Video, che continua a far debuttare serie anime sul canale streaming tematico.

Come ufficialmente reso noto sui social media, su ANiME Generation arriva Ken il Guerriero: Le Origini del Mito. La serie, che in precedenza venne trasmessa sul canale televisivo Man-ga, adatta il manga prequel illustrato da Tetsuo Hara e scritto da Nobuhiko Horie sotto la supervisione diretta di Buronson. Questa serie, segue le vicende dello zio di Kenshiro, Kenshiro Kasumi, il quale si avventura nella Shangai degli anni '30. Al momento, non sappiamo ancora se sul catalogo arriverà la seconda parte Re:Genesis.

Dopo l'accordo per la distribuzione home video con Eagle Pictures, Yamato Video continua a stupire con ANiME GENERATION. Sul canale a pagamento di Prime Video arrivano anche Il Fantastico Mondo di Paul, GORDIAN e Monciccì e Moncicciò Stagione 2.

Infine, debutta anche Speed Grapher. A dieci anni dalla fine della Bubble War, il confine tra ricchezza e povertà è sempre più ampio. Saiga, ex fotoreporter di guerra, lavora a Tokyo come free lancert. Occasionalmente, collabora con una sezione segreta della polizia di Shinjuku, che richiede una missione impegnativa: infiltrarsi nel Roppongi Club. Al suo interno, fa la conoscenza di Kagura.