Ken il Guerriero: i quattro fratelli di Hokuto dal più debole al più forte

Tetsuo Hara e Buronson, negli anni '80, hanno regalato ai lettori un racconto in un mondo spietato e post-apocalittico che ha ben pochi paragoni per epicità, machismo, orgoglio, onore e azione. Il mondo di Ken il Guerriero è rimasto stampato a fuoco nella mente dei fan come le sette cicatrici hanno fatto sul petto di Kenshiro.

Il protagonista appartiene alla scuola di Hokuto, che però non è l'unica della serie. Rimane comunque quella che viene osservata più da vicino grazie alla presenza dei suoi quattro esponenti principali: Ken, Jagger, Toki e Raoh. Quale tra i quattro fratelli di Hokuto è più forte e quale più debole? Ovviamente, manga e anime - e in qualche caso anche dei databook - hanno dato un'idea abbastanza precisa della classifica.

In ultima posizione c'è Jagger, il terzo fratello che però è anche il più disonorevole, che ricorre spesso a mezzucci e armi e che viene eliminato in breve tempo nella fase iniziale di Ken il Guerriero. Non c'è dubbio, è lui il più debole, mentre il discorso è molto diverso per coloro che occupano le prime tre posizioni. Sicuramente in terza posizione c'è Toki, il secondo fratello che purtroppo è stato colpito dalla radioattività e si è ammalato, indebolendosi nel corso del tempo. Al massimo della sua forza, ci sarebbe stato qualche dubbio sulla sua posizione, ma per quanto visto nel manga non c'è possibilità che Toki possa confrontarsi ad armi pari con gli altri due.

Lo scontro più importante della serie di Ken il Guerriero poi sancisce le altre due posizioni: è Raoh a meritarsi l'argento. La sua vita non è stata sempre onorevole, con una grande ricerca della forza. Proprio per questo Raoh è il secondo per capacità tra i quattro fratelli di Hokuto. Non si potrà mai dimenticare il ruolo del personaggio e, soprattutto, la sua uscita di scena con l'ascesa al cielo disegnata da Tetsuo Hara. E poi c'è lui in prima posizione, ovviamente, il protagonista di Ken il Guerriero, il giovane Ken stesso, di cui si segue la storia sia nel manga che nell'anime. Le tecniche di Hokuto di Ken sono devastanti e in pochi possono superarlo. Ovviamente se consideriamo il Ken di fine storia, non c'è paragone sul suo livello.