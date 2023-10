Ken il Guerriero e Raoh il conquistatore nei nuovi disegni di Tetsuo Hara: sono fantastici

Anni '80, Weekly Shonen Jump stava cominciando a guadagnare terreno sui suoi rivali di sempre, la Weekly Shonen Magazine di Kodansha e Weekly Shonen Sunday di Shogakukan. Prima dell'arrivo di Dragon Ball, ci fu un'altra storia che contribuì a dare una grossa spinta alle vendite della rivista di Shueisha: Ken il Guerriero.

Hokuto no Ken, questo il nome originale della storia, vide l'unione della sceneggiatura di Buronson con i disegni di Tetsuo Hara. Un duo che fece così tanto successo con questo racconto post apocalittico fatto di arti marziali, di corpi che esplodono, di rapporti fraterni e di epicità - oltre a tanti ratatatah - che ancora oggi viene celebrato. Tutto iniziò dalla saga di Shin, ma continua ancora oggi con i festeggiamenti del quarantennale di Ken il Guerriero.

In Giappone stanno organizzando tanti eventi: è stato annunciato un anime remake, sono stati coinvolti tanti mangaka per realizzare illustrazioni speciali - vedasi il disegno di Ken creato da Eiichiro Oda di ONE PIECE - ma anche gli autori originali sono tornati sulla loro opera più famosa. Tetsuo Hara ha partecipato alla mostra di Ken il Guerriero realizzando due illustrazioni a dir poco spettacolari.

Il mangaka ha prodotto due dipinti magistrali, uno su Ken e uno su Raoh. Il protagonista della serie viene ritratto con il pugno serrato e i denti digrignati, il tutto in tinte rosse che esaltano la sua rabbia. Il suo storico rivale invece viene raffigurato a mezzo busto in tinte blu, pronto per affrontare chiunque gli capiti davanti. Due dipinti di Ken e Raoh che riportano l'epicità dei due personaggi agli occhi di tutti.