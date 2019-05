Ken il Guerriero ReGenesis: svelato il team di doppiaggio italiano

Nel corso della giornata odierna, la pagina Facebook della Yamato Video ha annunciato i membri del cast di doppiaggio per l'edizione italiana di Ken il Guerriero Le Origini del Mito - ReGenesis (Souten no Ken ReGenesis), team che comprenderà anche diverse voci particolarmente famose.

Andando più nel dettaglio, è stato annunciato che il team comprenderà anche Romano Malaspina, voce di Duke Fleed/Actarus in Ufo Robot Goldrake o di Hiroshi Shiba in Jeeg Robot d’acciaio, e Alessandro Rossi, voce di Arnold Schwarzenegger anche noto agli anime fan per aver interpretato Ryuk in Death Note. Nel corso di queste ultime settimane, sono inoltre uscite diverse clip doppiate in lingua italiana che hanno reso chiaro il livello produttivo dell'opera.

La serie, ispirata al manga Ken il Guerriero Le Origini del Mito edito da Planet Manga in Italia, è trasmessa dal canale satellitare Man-Ga in prima visione tv nell'edizione in lingua originale sottotitolata. Qui di seguito potete leggerne l'incipit narrativo:

"Shanghai, Anni 30: Kasumi Kenshiro, noto anche come (Yan Wang, il re dell’Inferno), 62mo successore dell’arte marziale assassina del divino pugno di Hokuto, è di nuovo protagonista di lotte tra bande rivali nella città cinese nota in quegli anni come la città dei demoni. Ancora legato alla Banda Verde, per il legame con l’amico Pan Guang-Lin e sua sorella Pan Yu-Ling a capo del clan, dopo aver contribuito alla sconfitta del rivale Cartello del Fiore Rosso, Kenshiro viene coinvolto suo malgrado da Charles de Guise in una vicenda più complessa, che vede schierati su fronti opposti eserciti e maestri di arti marziali, mossi dall'interesse per un misterioso catalogo della speranza. In questo sequel ritroviamo il Kasumi Kenshiro già incontrato nella serie precedente, spavaldo e quasi sbruffone, oltre che accanito fumatore dotato di un olfatto infallibile, a compensazione della sua scarsa vista."