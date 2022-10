Ken il Guerriero: il riassunto dell'arco del Re di Hokuto, la seconda parte del manga

Le nuove generazioni potrebbero non conoscere uno dei padri fondatori del moderno battle shonen manga. Dopo aver riassunto la prima parte del manga di Ken il Guerriero, proseguiamo il viaggio che ci addentra nell’opera di culto creata negli anni Ottanta da Buronson e Tetsuo Hara.

Dopo aver sconfitto Shin, il quale suicidandosi rivela una falsa verità su Julia, Kenshiro si rimette in viaggio. Accompagnato dai piccoli Bart e Lynn, il successore della Divina Scuola di Hokuto arriva in una roccaforte controllata da Mamiya, la quale protegge il villaggio dalla terribile famiglia Cobra. I protagonisti fanno anche la conoscenza di Rei, uno dei discepoli della scuola rivale di Nanto alla ricerca di sua sorella e dell’uomo dalle sette stelle. Con uno sporco trucco, i Cobra costringono Rei e Ken, divenuti compagni di viaggio, ad affrontarsi tra loro. Entrambi finiscono a terra stremati, ma è solamente una messa in scena per far abbassare la guardia ai Cobra, che vengono sconfitti. Quando Ken guarisce la sorella di Rei dalla cecità, rivela all’uomo di Nanto di essere lui la persona che cercava. I due però capiscono infine che c’è qualcuno che si spaccia per Ken.

Ken racconta di avere tre fratelli, Raoul, Toki e Jagger, e che è proprio quest’ultimo che potrebbe aver rubato la sua identità. Quando Kenshiro arriva al cospetto del fratello Jagger, scopre che è lui ad aver istigato Shin a rapire Julia. Tale rivelazione provoca la rabbia di Ken, che uccide Jagger. Prima di morire egli rivela che anche Toki e Raoul sono ancora vivi. Mentre l’uno è gravemente malato, l’altro domina il mondo con il nome di Re di Hokuto.

Una volta incontrato suo fratello Toki, il gruppo di protagonisti ingaggia battaglia con Raoul, al cui cospetto tutti tremano. La forza leggendaria del Re di Hokuto è spaventosa e nessuno sembra in grado di poter competere con lui. L’unico a pareggiare la sua potenza, con uno stile di combattimento totalmente opposto è Toki, che però viene penalizzato dalla sua malattia. Spinto dal pianto di Lynn, Kenshiro risveglia il suo potenziale. Il combattimento con Raoul termina però in parità, con quest’ultimo che si allontana assieme al suo cavallo Re Nero.

La seconda parte di Ken il Guerriero si chiude con la saga di Yuda, una delle sei stelle di Nanto. Ad affrontare quest’ultimo è Rei, ma l’intenso combattimento porta alla morte di entrambi i guerrieri di Nanto. La parte 2 di Hokuto no Ken raccoglie i capitoli compresi tra il 26 e l’82. Questi corrispondono agli episodi 23-57 della serie anime. Eccovi una recensione dell’anime di Ken il Guerriero.