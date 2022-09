Ken il Guerriero: il riassunto dell'arco di Shin, la prima parte del manga

Pubblicato dal 1983 al 1988 sulla rivista giapponese Weekly Shonen Jump, Ken il Guerriero di Buronson e Tetsuo Hara è considerato come uno dei padri fondatori del moderno manga battle shonen. A partire dal primo arco narrativo del manga, ripercorriamo la violentissima ma altrettanto significativa storia raccontata attraverso il viaggio di Kenshiro.

Hokuto no Ken (Fist of the North Star) è ambientato in un pianeta Terra post-apocalittico sconvolto da una guerra nucleare. Il mondo come lo consociamo oggi non esiste e l’umanità è costretta a vivere tra cumuli di macerie e deserti in cui vige la regola del più forte. Gruppi di banditi infatti sottomettono i più deboli per appropriarsi delle poche provviste di cibo e acqua rimaste in circolazione.

In questo mondo tetro facciamo la conoscenza di Kenshiro, il successore dell’antica arte marziale conosciuta con il nome di Sacra Scuola di Hokuto. Ken dedica la sua vita a combattere contro i predoni, che uccide colpendoli attraverso i loro punti vitali, ma il suo vero obiettivo è quello d'incontrare nuovamente la sua amata Julia, rapita dal suo rivale in amore Shin, guerriero della Sacra Scuola di Nanto nato sotto la stella del sacrificio.



Durante il suo viaggio alla ricerca di Julia, Ken si imbatte nei piccoli Bart e Lynn, che decidono di avventurarsi al suo fianco. Già in queste prime fasi è possibile ascoltare la sua iconica frase. Ecco il significato di Omae Wa Mo Shindeiru di Ken il Guerriero.

Quando finalmente Ken raggiunge la città di Croce del Sud, appositamente costruita da Shin per Julia, scopre un’amara verità. Dopo aver trionfato in una terribile lotta fratricida con quello che un tempo era un suo grande amico, Kenshiro viene a sapere che Julia è morta suicida.

La prima parte di Ken il Guerriero è raccontata nei capitoli dall’1 al 25 e dagli episodi dall’1 al 22. Qui trovate la nostra recensione della serie anime di Ken il Guerriero.