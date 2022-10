Ken il Guerriero: il riassunto della Saga di Ken contro Raoul, la quarta parte del manga

Sono passati quasi quarant'anni dall'esordio di Hokuto no Ken, leggendaria opera del passato che però le nuove generazioni potrebbero non conoscere. Considerato come uno dei padri fondatori dello shonen moderno, abbiamo rivissuto l'introduzione e la parte centrale della storia. Ecco come si chiude il manga di Buronson e Tetsuo Hara.

Nella terza parte di Ken il Guerriero ci siamo lasciati con la morte di Toki, il fratello maggiore del protagonista. Affranto per le numerosi morti affrontate consecutivamente, Ken riparte in viaggio con la consapevolezza che fin quando il dominio di Raoul non cesserà, il mondo continuerà con le sue violenze.

In questa quarta e ultima parte del manga facciamo la conoscenza dei Cinque Astri in cerchio di Nanto, le guardie del corpo del sesto guerriero sacro di Nanto. Ciascuno di essi guidato da un elemento, Hyui il figlio del vento, Shuren delle fiamme, Fudo della montagna, Riahku del mare e Juza delle Nuvole affrontano uno dopo l'altro Raoul. L'unico a metterlo in difficoltà è Juza, che gli sottrae il cavallo Re Nero e fugge via con lui. Il suo scopo è distrarre Raoul e permettere a Kenshiro di proseguire la sua avanzata.

Infine, Fudo svela a Ken la vera identità del Sesto Guerriero Sacro di Nanto: la sua amata Julia. La donna è riuscita a sopravvivere poiché tratta in salvo dai Cinque Astri, che avevano avvertito Shin che Raoul era follemente innamorato di lei e che aveva progettato il suo rapimento. Dunque, Shin decise di fingere la morte di Julia nella prima parte di Ken il Guerriero. Anche Raoul, dopo essersi sbarazzato di Juza, riesce però a intuire l'identità del Sesto Guerriero Sacro di Nanto.

Presto, Raoul e Ken ingaggiano battaglia. La forza di Ken è però cresciuta a dismisura rispetto al loro ultimo incontro, in quanto ha appreso la tecnica del Musou Tensei, l'ultimo segreto di Hokuto. Per la prima volta Raoul resta impietrito dalla paura, ma a causa di un incidente riesce a trovare Julia e a scappare con lei. L'incidente provoca la cecità di Kenshiro.

Accecato dalla follia, Raoul decide che per diventare più forte deve uccidere la sua stessa amata. Julia si sacrifica e Raoul si mette in cammino per andare alla ricerca di suo fratello Ken. Il combattimento tra i due è sconvolgente, con entrambi che hanno la padronanza dei segreti di Hokuto. Tuttavia, durante lo scontro Ken rivela a Raoul di averlo sempre ammirato e che se non si fosse fatto accecare dalle tenebre sia lui che Toki avrebbero rifiutato il loro ruolo per designarlo come successore della Divina Scuola di Hokuto.

Infine, Ken prevale e colpisce a morte Raoul, che però non aveva ucciso Julia ma le aveva in realtà permesso di sopravvivere alla malattia che la stava lentamente uccidendo. Con il il pugno rivolto al cielo, Raoul muore. Una nuova era di pace sorge con Ken e Julia che si allontanano a cavallo di Re Nero.

La quarta parte di Ken il Guerriero raccoglie i capitoli del manga dal 110 al 137, i quali corrispondono agli episodi dell'anime compresi tra il 78 e il 109. Vi lasciamo anche al riassunto della seconda parte di Ken il Guerriero.