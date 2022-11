Ken il Guerriero: il riassunto della Saga di Ryu, l'ultima parte del manga

Sconfitto Kaio nella sesta parte di Ken il Guerriero, l'erede della Sacra Scuola di Hokuto ha salutato per sempre Lynn e Bart. Il viaggio di Kenshiro non è ancora finito. A cavallo di Re Nero, ha ancora un'ultima missione da compiere.

Ken si è diretto alla ricerca di Ryu, il figlio di Raoul, per addestrarlo e farlo diventare il nuovo maestro di Hokuto. Tuttavia, nel frattempo Koketsu, un soldato che faceva parte dell'esercito di Raoul, con astuzia è riuscito ad accumulare potere e a fondare un proprio esercito. Koketsu è inoltre responsabile della morte della coppia che ha cresciuto Ryu. Per vendicarli, Ken e Ryu mettono fine alla vita del malvagio impostore.

Dopo aver affidato le terre conquistare da Koketsu all'amico Barga, Ken e Ryu si allontanano. Tuttavia, il ragazzo viene travolto da una valanga e salvato dalla principessa del regno di Sava. Riconosciuta la forza di Ken, la principessa conduce il duo nel proprio regno in cerca di aiuto. Il re Asam è malato, ma non può designare un erede al trono poiché i suoi tre figli, Kai, Bukou e Satora, si equivalgono in forza e non trovano un punto di accordo. Alla morte del re il regno cadrebbe nel caos e per questo Asam chiede a Ken di battere i suoi figli. Sconfitti, finalmente i tre si difendono a vicenda riconquistando la fiducia di loro padre.

Kai viene tuttavia ucciso dai barbari del regno di Blanca e quando Asam muore il trono viene ereditato da Bukou. Satora invece decide di dirigersi dalla sua amata, la principessa del regno di Blanca. Tuttavia, l'attuale Imperatore di Blanca, Barran, è malvagio e corrotto.

In passato, Barran si fece insegnare l'arte di Hokuto da Raoul, ma nonostante ciò viene battuto da Ken. Incredulo per la morte del suo vecchio maestro, Barran ammette la sconfitta solamente grazie a Ryu. Infine, libera il precedente re di Blanca e si fa uccidere davanti al popolo del reame. La sua fine insegna a Ryu come muore un uomo di valore.



Dopo aver affidato Ryu alle cure di Barga, Ken si reca alla tomba di Julia. Sul posto scopre però che Bart ha cancellato la memoria di Lynn poiché non poteva convivere con il fatto che lei avesse scordato di amare Ken. Kenshiro non ha tuttavia alcuna intenzione di incontrare nuovamente i suoi vecchi amici e come per punizione, dal cielo, Julia gli cancella la memoria. Vagando nel deserto privo di ricordi, Ken incontra Lynn e Burt, che fugge via per permettere ai due di vivere da soli. Tuttavia, il predone Borge, che anni prima si era scontrato con Ken, è sulle loro tracce in cerca di vendetta. Burt, spacciandosi per Ken, viene torturato, ma viene salvato proprio da Ken, che grazie alle parole dell'amico riacquista la memoria.

Vedendo Burt sul punto di morte, anche Lynn riacquista la memoria. La ragazza si rende infine conto di amare Burt e Ken premendo i suoi punti tsubo lo salva da morte certa. Ken il Guerriero si chiude con Ken che si allontana nel deserto per continuare a proteggere i più deboli. Questa ultima saga viene raccontata nei capitoli del manga di Hokuto no Ken che vanno dal 211 al 245. Se non avete seguito questo racconto dal principio, ecco il primo arco narrativo di Ken il Guerriero.