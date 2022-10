Ken il Guerriero: il riassunto della Saga di Sauzer, la terza parte del manga

A distanza di quasi quattro decenni dal suo debutto, siamo partiti in un epico viaggio volto a riscoprire il mito di Ken il Guerriero. Proseguiamo la storia dell'iconico shonen di Tetsuo Hara e Buronson con il riassunto della terza parte della serie manga.

Al termine della seconda parte di Ken il Guerriero ci siamo lasciati con la morte di Rei, il guerriero di Nanto morto al fianco di Yuda. Dopo aver salutato Mamiya, Toki e gli altri suoi amici, Kenshiro decide di affrontare il suo destino e scontrarsi con i restanti discepoli di Nanto. Il suo primo obiettivo è Sauzer, il quale mira a conquistare il mondo. A causa di ciò, anche Raoul decide di affrontarlo.

Nel corso del suo viaggio, Ken incontra Shu, un altro discepolo della Sacra Scuola di Nanto. Egli non è però un nemico e anzi diventa un suo prezioso alleato. Dopo aver affrontato il suo esercito di sgherri, Ken infine combatte Sauzer. Tuttavia, per quanti colpi Ken metta a segno l'uomo di Nanto sembra essere immortale. Sconfitto e catturato, il successore della Divina Scuola di Hokuto viene inaspettatamente salvato da due uomini di Raoul. Nel frattempo, Shu viene ucciso da Sauzer. Furioso per la morte dell'amico, Kenshiro scopre il segreto di Sauzer e ribalta le sorti dello scontro uccidendo l'antagonista.

Al termine di questo scontro, Raoul e Toki decidono di affrontarsi una volta per tutte. Dopo un primo scambio di colpi, il Re di Hokuto capisce che il fratello è malato e che sta per morire. In lacrime, decide di dargli egli stesso il colpo di grazia. Tuttavia, a causa del forte legame non riesce a ucciderlo e si allontana.

La terza parte del manga si chiude con la Saga di Ryuga di Sirio, che porta alla morte di Ryuga, il fratello di Julia, e di Toki. La Parte 3 di Ken il Guerriero viene raccontata nei capitoli del manga che vanno dall'83 al 109. Questi vengono adattati negli episodi dell'anime compresi tra il 58 e il 77. Vi invitiamo infine a riscoprire anche la prima parte di Ken il Guerriero, dove tutto ebbe inizio.