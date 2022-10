Ken il Guerriero: il riassunto della Saga della Scuola di Gento, la quinta parte del manga

Sebbene molti ritengano il contrario, il combattimento fratricida tra Ken e Raoul non chiude Ken il Guerriero. L'opera shonen di Tetsuo Hara e Buronson prosegue poi a distanza di anni da quel duello, con il protagonista che prosegue il suo viaggio per le lande desolate della Terra.

Alcuni anni dopo lo scontro tra Kenshiro e Raoul, un nuovo tiranno ha raccolto l'eredità del Re di Hokuto. A combattere le angherie dell'Imperatore e del viceré Jako vi è l'Armata di Hokuto, organizzazione guidata da Bart e Lynn, ormai cresciuti rispetto a come li avevamo lasciati. Si ritiene che Kenshiro sia ormai morto, almeno fin quando un uomo ferito e stanco non arriva in un villaggio. L'erede della Sacra Scuola di Hokuto è ancora in vita ed è finalmente tornato per salvare ancora il mondo dalle tenebre. Prima di proseguire il suo viaggio, torniamo all'inizio con il riassunto della prima parte di Ken il Guerriero.

Con la notizia del ritorno di Ken che si propaga, viene posta una taglia sulla sua testa. A cercare di raccoglierla è Ain, che però si rivelerà poi un alleato dell'Armata di Hokuto. A quel punto Jako convoca i generali della Scuola Imperiale di Gento e ordina loro di uccidere lui e chiunque sia legato a Hokuto. Il primo a opporsi è Soria della Luce Purpurea, che dopo aver attaccato il villaggio di Mamiya viene sconfitto.

Per l'Armata di Hokuto è poi tempo di fronteggiare Falco della Luce Dorata, che però si ferma poco prima di uccidere Lynn per allontanarsi dal campo di battaglia. Quando Kenshiro irrompe nella capitale imperiale, lo scontro tra loro due scuote la terra e oscura i cieli. Prima tuttavia, Falco racconta il destino della sua scuola, dell'incontro con Raoul e il fatto che Jako tiene imprigionato il vero Imperatore, la sorella gemella di Lynn che è stata tenuta nascosta sin dal giorno della sua nascita.

Nel frattempo che la battaglia tra Ken e Falco infuria, Jako decide di innescare delle bombe per tutta la capitale. Lynn e sua sorella gemella Luise vengono miracolosamente salvate da Ain, che però muore per il loro bene, mentre Ken si affretta per salvare Falco, stanco per lo scontro. Rimasto solo Jako viene ucciso, ma Tige rapisce Lynn per attraversare il mare e raggiungere la terra dei demoni.

La quinta parte di di Ken il Guerriero corrisponde ai capitoli del manga che vanno dal 137 al 210 e agli episodi della Stagione 2 dell'anime che vanno dal 110 al 152.