Ken il Guerriero, il riassunto della saga della Terra dei Demoni, la sesta parte del manga

La seconda parte di Ken il Guerriero ha avuto inizio con la Saga della Scuola di Gento, in cui Bart e Lynn, ormai cresciuti, hanno fondato l'Armata di Hokuto per tentare di resistere al malvagio Imperatore. Anni dopo la sua scomparsa, per proteggere i suoi amici, dal nulla fa il suo ritorno Kenshiro.

Il suddetto arco narrativo si è chiuso con il rapimento di Lynn da parte di Tige. Per salvare la ragazza, Ken parte immediatamente per la Terra dei Demoni, dove una volta arrivato trova Falco in fin di vita. Nel mentre, Lynn viene rapita dai demoni e ad averla in custodia è Orca, il figlio del pirata Orca Rossa appartenente alla Scuola di Hokuto Ryuken, nata parallelamente a quella di Hokuto. Giunto dinanzi al terzo demone più forte dell'isola, viene costretto a cedere Lynn al nemico. Egli è però consapevole che Ken giungerà in suo soccorso.

Dopo una violenta battaglia, Ken riesce a sconfiggere il demone Han. Tuttavia, riceve un minaccioso avvertimento dal nemico moribondo: non riuscirà mai a sconfiggere il secondo demone, Hyo. Ken decide ugualmente di restare sull'isola dei Demoni, ma oridna a Lynn di tornare a casa al fianco di Orca.

Prima che Hyo possa battersi con Ken, viene raggiunto dal maestro di Hokuto Ryuken, Jukei, il quale gli rivela che è in realtà il vero fratello di Ken e che egli stesso gli cancellò la memoria. Intanto, Orca viene avvicinato da Kaio, il primo demone, che rapisce Lynn.

Jukei non riesce a far tornare la memoria nel suo allievo, manipolato mentalmente da Kaio, e viene ucciso. Nel frattempo, arrivato al castello di Kaio, Kenshiro viene ridotto in fin di vita dall'imponente avversario. L'improvvisa comparsa del pirata Orca il Rosso permette a Ken di fuggire scortato da Orca.

Venuto a conoscenza della verità, per impedire che Ken stringa un'alleanza con Hyo, uccide la sorella di quest'ultimo. Convinto che ad ammazzarla sia stato Ken, Hyo si mette alla sua ricerca. Quando i due si incontrano, anche Ken è ormai a conoscenza della verità. Lo scontro è tuttavia inevitabile. Mentre la battaglia tra i due infuria, Kaio rivela a Lynn di essere il fratello maggiore di Raoul e Toki.

Lo scontro tra Ken e Hyo si conclude con l'intromissione di Orca, il quale attacca e uccide alle spalle il secondo demonio. Prima di perire, Hyo recupera la memoria, svela come trovare il punto debole di Kaio e si spegne tra le braccia di suo fratello. Il sacrificio di Orca permette a Ken di apprendere il colpo segreto per sconfiggere Kaio.

Lo scontro finale tra Ken e Kaio è a senso unico, con l'erede della Scuola di Hokuto nettamente più forte del rappresentante di Hokuto Ryuken. Sconfitto l'avversario, che muore decidendo di farsi travolgere dalla lava di un vulcano, Ken lascia Lynn al sicuro tra le braccia di Bart e si allontana in sella di Re Nero ricordando tutti gli avversari incontrati durante il suo viaggio.

La sesta parte di Ken il Guerriero viene raccontata nei capitoli del manga che vanno dal 161 al 210 e dagli episodi dell'adattamento anime che vanno dal 123 al 152. Se vi foste persi questo viaggio, eccovi il riassunto della prima parte di Ken il Guerriero.