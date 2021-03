Ken il Guerriero potrebbe sconfiggere Saitama di One-Punch Man? L'ipotetico scontro

Appartengono a due universi completamente diversi, uno tratto dall'immaginazione post apocalittica di Buronson e Hara, l'altro da una decostruzione del canone shonen di anni più recenti. Sono Kenshiro di Ken il Guerriero e Saitama di One-Punch Man. I protagonisti hanno mosse e potenzialità completamente diverse tra loro.

Ma in un combattimento all'ultimo sangue, chi vincerebbe tra Kenshiro di Ken il Guerriero e Saitama di One-Punch Man? Proviamo ad analizzare le mosse e le abilità di entrambi i personaggi per arrivare a una conclusione di questa battaglia.

Ken è il capo della scuola di Hokuto, un guerriero eccezionale e ricco d'esperienza che ha più volte messo KO avversari reputati molto più forti di lui. Raoul e Kaioh ne sanno qualcosa e hanno assistito alla crescita del quarto fratello di Hokuto fino alla fine di Ken il Guerriero, vedendolo sviluppare varie mosse. Basterebbe un solo colpo corretto a un punto di pressione per mettere fuori gioco l'avversario di Kenshiro, che tra l'altro può ricorrere anche a tecniche distruttive come il Tenha Kassatsu (Potere assoluto distruttore del cielo) ma anche tecniche di supporto ma utilissime come il Muso Tensei (Rigenerazione libera da ogni pensiero), mossa più forte della scuola di Hokuto, che permette all'utilizzatore di moltiplicarsi.

Saitama invece è una gag vivente. Il protagonista di One-Punch Man potrebbe non avere rivali nel suo mondo, almeno per quanto ne sappiamo finora, ed è noto per la sua capacità di mettere fuori gioco i nemici anche con un solo pugno. L'eroe pelato non ha molto altro su cui basarsi se non su un fisico eccezionale che tra forza, velocità, resistenza e agilità gli permette di affrontare ogni nemico.

Ebbene, chi vincerebbe in una battaglia? Vista la sua natura di eroe anti-shonen, Saitama avrebbe sicuramente dalla sua il coltello dalla parte del manico. Pur avendo moltissime tecniche a disposizione che potrebbero mettere in seria difficoltà gli eroi di altri manga, Kenshiro di Ken il Guerriero non potrebbe competere con la velocità mach 34 di Saitama a prescindere dalle mosse usate, né contro la sua forza. Naturalmente le possibilità di vittoria di Ken non sono zero, ma rimangono secondo noi comunque estremamente risicate. E secondo voi invece chi vincerebbe un'ipotetica battaglia tra i protagonisti di Ken il Guerriero e One-Punch Man?