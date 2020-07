Ken il Guerriero: la sigla italiana dell'anime cantata in live a 'Sottovoce' su Rai 1

Nella puntata del 16 luglio 2020 di Sottovoce, la rubrica televisiva di Rai 1 condotta da Gigi Marzullo, è stata cantata in live con una meravigliosa performance "piano e voce" la storica sigla italiana di Ken il Guerriero, su richiesta dell'ospite del giorno Andrea Delogu. In calce potete dare un'occhiata all'interpretazione di Giovanna Bizzarri.

Per chi non lo sapesse, Sottovoce è un programma giornaliero basato sulle interviste e condotto dal noto giornalista Luigi Marzullo. Nella puntata in questione, la conduttrice italiana classe 1982 Andrea Delogu ha chiesto di sentire in diretta la sigla di apertura dell'anime, facendo ovviamente felici migliaia di giovani ascoltatori. Il video è stato pubblicato il giorno successivo sulla pagina Facebook Divina Scuola di Hokuto.

La sigla di Ken il Guerriero composta da Claudio Maioli è indimenticabile e milioni di italiani sono letteralmente cresciuti ascoltandola ogni giorno. Naturalmente raggiungere il livello dell'interprete originale è estremamente difficile, ma il take della talentuosa Giovanna Bizzarri è senz'altro in grado di rievocare diverse emozioni.

