Ken il Guerriero - Souten No Ken Regenesis: uscita, trailer e poster del nuovo anime

, conosciuto in Italia come, si prepara a tornare con una nuova serie anime intitolata, che riprenderà il racconto lasciato in sospeso dalla prima serie e lo porterà a compimento. Nelle ultime ore è stata svelata la data di uscita, insieme al poster e a un nuovo trailer.

Tutte queste nuove informazioni ci pervengono dal nuovo numero, il quarto, della rivista giapponese Comic Zenon, edita da Tokuma Shoten: il magazine ha svelato che Ken il Guerriero: Le origini del mito - Souten No Ken Regenesis debutterà il 2 aprile 2018 in occidente e il 9 aprile sulle reti TV nipponiche.

La distribuzione europea e americana dell'anime, ispirato al manga spin-off dell'opera principale a cura di Buronson, Nobuhiko Horie e Tetsuo Hara, avverrà infatti sul servizio streaming di Amazon Prime Video e sarà disponibile per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

Insieme alla data di uscita, in calce all'articolo, potete ammirare anche la nuova key visual di Souten No Ken Regenesis, il tutto condito da un nuovo video promozionale che ci permette di dare uno sguardo ai personaggi principali e alla grafica dell'anime, che sarà realizzato completamente in CGI.

Appuntamento, dunque, al prossimo 2 aprile su Amazon Prime Video: voi conoscevate già la prima e incompiuta serie di Souten No Ken?.