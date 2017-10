Ken il Guerriero: svelati titolo, poster e uscita della nuova serie!

La produzione di, opera meglio conosciuta in Italia con il titolo di, ha annunciato diverse novità legate alla nuova serie animata del celebre franchise creato da: sono stati svelati il titolo ufficiale, un primo poster e la finestra di lancio dell'anime.

La nuova serie di Ken il Guerriero si chiamerà Souten no Ken Regenesis e sarà un progetto totalmente diverso rispetto all'omonimo manga già esistente di Hiroyuki Yatsu e Hideki Tsuji: il sito ufficiale del progetto, infatti, parla di una trasposizione completamente diversa da quella del fumetto lanciato sulla rivista Zenon, in un vero e proprio reboot dell'originale Souten no Ken.

Souten no Ken Regenesis esordirà nel mese di aprile 2018 sull'emittente nipponica Tokyo MX e festeggerà il 35° anniversario del celebre franchise di Buronson e Hara. Proprio il maestro Tetsuo Hara, storico disegnatore della serie originale, supervisionerà il progetto. In basso vi riportiamo anche l'immagine promozionale del nuovo anime di Ken il Guerriero, che è la stessa comparsa sulla cover del numero 12 della rivista Comic Zenon.