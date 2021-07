Ken il Guerriero torna in Giappone ma come musical: la sinfonia dei Pugni di Hokuto

Dai manga più famosi viene sempre tratto un anime e, fondamentalmente, sono questi due i media che vengono più proposti all'estero. Ma in Giappone esistono tante altre trasposizioni, alcune sempre scritte e disegnate come le light novel, altre che invece arrivano sul palcoscenico. E a Ken il Guerriero è toccata anche quest'ultima versione.

Il noto manga di Buronson e Tetsuo Hara, con ormai quasi 40 anni sulle spalle, è ancora in voga in Giappone. Gli spin-off di Ken il Guerriero proseguono sulle varie riviste, ma è stato annunciato che il pugno di Hokuto tornerà anche in versione musical.

A dicembre, a Tokyo, sarà infatti messo in scena l'adattamento musical di Ken il Guerriero. A coprire il ruolo del protagonista Kenshiro sarà Yusuke Onuki, ballerino e attore che ha già recitato in The Millionaire Detective - Balance: UNLIMITED di Daisuke Kanbe. Il musical sarà coprodotto da HoriPro, Hakuhodo DY Media Partners e la compagnia teatrale di Shangai Ranspace, in collaborazione con Coamix, casa editrice che attualmente detiene i diritti di Ken il Guerriero dopo il divorzio da Shueisha. Frank Whildhorn (Jekyll & Hyde, "Where Do Broken Hearts Go" di Whitney Houston, Death Note: The Musical) comporrà le musiche mentre alla regia ci sarà Sachiko Ishimaru. Ako Takahashi ha scritto la sceneggiatura e le canzoni mentre Jasmine Chiu si occuperà della coreografia.

In basso potete ammirare la locandina del musical di Ken il Guerriero, che porterà in live la sinfonia dei pugni di Hokuto. Intanto l'iconica frase di Ken era già diventata un tormentone grazie a un DJ.