Ken il Guerriero, tra serie TV e film, guida le uscite Koch Media di febbraio 2019

Koch Media ci ha comunicato le uscite home video anime che domineranno febbraio 2019. Dopo averci riservato la sorpresa sulla data di uscita dell'edizione home video di Dragon Ball Super: Broly, ci ha poi svelato quali cofanetti giungeranno sui nostri scaffali tra circa 30 giorni: sugli scudi, come sempre, Ken il Guerriero, ma non solo.

Le tre uscite anime home video, tra DVD e Blu-Ray, Koch Media di febbraio 2019 saranno Ken il Guerriero - Volume 4, Ken il Guerriero - La Leggenda di Hulia e Jin Roh - Uomini e Lupi. Tutte queste uscite saranno disponibili a partire dal 14 febbraio 2019. Vediamo le sinossi.

Ken il Guerriero - Volume 4 (DVD)

La storia narra le gesta di Ken, il 64° successore della scuola di arti marziali “Divina Scuola di Hokuto” che si contrappone a quella di "Nanto", altrettanto antica e letale. Tutt’intorno un mondo devastato dalla guerra nucleare, dove la storia si è involuta in un oscuro medioevo in cui vige assoluta la legge del più forte. È inevitabile che a sopravvivere in questo contesto siano solo uomini eccezionali, dotati sia di forza fisica che spirituale, i quali si trovano a dover scegliere se usare queste doti al servizio dei più deboli oppure per dominarli.

Ken il Guerriero - La Leggenda di Julia (DVD e Blu-Ray)

La bella Julia innamorata di Kenshiro è stata rapita dal perfido Shin, assetato di potere. Dopo aver compreso il vero destino che attendeva Julia, ovvero diventare l`ultimo guerriero della scuola di Nanto, Shin decide di lasciarla libera e di permettere che il suo destino si compia in nome della stella di Nanto. Ma gli scontri per l'ottenimento del potere tra Sauzer e Kenshiro proseguiranno fino ad arrivare ad un sorprendente epilogo.

Jin Roh - Uomini e Lupi (DVD e Blu-Ray)

Nel Giappone che lotta per uscire dal dopoguerra, le prime gemme del miracolo economico convivono con le ultime fiamme dell’agitazione sociale. Durante uno scontro nelle fogne di Tokyo, una giovane terrorista si lascia esplodere con una bomba davanti agli occhi di Kazuki Fuse, agente della polizia speciale DIME. Fuse è sottoposto a provvedimento disciplinare, ma il ricordo dell'accaduto continua a tormentarlo. Intanto, labirintici giochi di potere vorrebbero lo smantellamento della DIME, ma ai piani alti si mormora dell'esistenza di un'organizzazione parallela al suo interno chiamata Jin-Roh, gli Uomini-Lupo. Quale può essere il ruolo di Fuse in tutto ciò? L'obbediente cane agli ordini del potere? Il lupo sanguinario che riconosce solo i propri simili? Oppure, semplicemente, un essere umano?

Cosa ve ne pare di queste uscite? Vi ricordiamo che questo mese usciranno, sempre targati Koch Media, Ken il Guerriero - Volume 3 e UFO Robot Goldrake Volume 3.