Ken il Guerriero vi ucciderà a colpi di alcol: arriva il whisky ufficiale in Giappone

"Tu sei già morto" è una frase che abbiamo sentito quante volte? Come ormai tutti sapranno, l'Omae wa mo shindeiru giapponese proviene da Ken il Guerriero, un manga e anime storico che fu creato per Weekly Shonen Jump da Buronson e Tetsuo Hara negli ormai lontani anni '80. La serie però ha ancora oggi una popolarità roboante.

Il "Sei già morto" è diventato una hit, mentre in Italia cantano ancora la storica sigla di Ken il Guerriero. Ciò a dimostrazione che non è strano se arriva un certo tipo di merchandising per questo mondo post apocalittico. in particolare negli ultimi giorni è stato ufficialmente annunciato l'arrivo del whisky di Ken il Guerriero e sarà messo in vendita sul portale online giapponese Whiskey Mew.

In basso potete osservare le bottiglie e le etichette, una con Ken e l'altra con Raoh. I due simboleggeranno due versioni diverse del whisky: Ken sarà il portatore di un whisky distillato in Scozia, della regione delle Highland invecchiato di 20 anni e un tasso alcolico del 47,1%; il tiranno Raoh sarà invece il promotore di un whisky Speyside Glentauchers, con erbe, limone e altri aromi, invecchiato di 22 anni e con un tasso alcolico del 51,8%.

Che sia il momento di sostituire la storica frase con un più adeguato "Tu sei già ubriaco"?