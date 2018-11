Ken il Guerriero Vol. 3 e UFO Robot Goldrake Vol. 3 tra le uscite Koch Media di gennaio

Tramite il consueto comunicato stampa, Koch Media ha rivelato le uscite anime home video di gennaio 2019: Ken il Guerriero Vol. 3 e UFO Robot Goldrake Vol. 3.

Ken il Guerriero sarà il terzo box, distribuito esclusivamente in DVD, della serie anime classica di Hokuto no Ken. Sarà disponibile a partire dal 17 gennaio 2019. Ecco la sinossi:

La storia narra le gesta di Ken, il 64° successore della scuola di arti marziali “Divina Scuola di Hokuto” che si contrappone a quella di "Nanto", altrettanto antica e letale. Tutt’intorno un mondo devastato dalla guerra nucleare, dove la storia si è involuta in un oscuro medioevo in cui vige assoluta la legge del più forte. Distrutte le città, gli uomini vivono in villaggi che sono però preda di continui assalti da parte di bande criminali. È inevitabile che a sopravvivere in questo contesto siano solo uomini eccezionali, dotati sia di forza fisica che spirituale, i quali si trovano a dover scegliere se usare queste doti al servizio dei più deboli oppure per dominarli. Ken fa parte della prima categoria, anche se, almeno all’inizio della vicenda, non per sua volontà. Il suo errare per il mondo ha, infatti, il solo scopo di ritrovare Julia, la donna da lui amata, rapita da Shin, appartenente alla rivale Scuola di Nanto...

Per quanto riguarda UFO Robot Goldrake, il Volume 3 della famosa serie televisiva animata sarà disponibile a sua volta a partire dal 17 gennaio, sia in formato DVD che in Blu-Ray. Ecco la trama:

In seguito all’invasione del suo pianeta natale da parte delle truppe di Re Vega, il principe Duke Fleed si vede costretto a fuggire sulla Terra a bordo del suo robot spaziale Goldrake. Spaesato e ferito, Duke Fleed viene accolto dal dottor Procton, il direttore dell’istituto di ricerche Spaziali. Oltre a curarlo lo spaccia anche per suo figlio Actarus. Nel frattempo passano 8 anni e Re Vega arriva ad invadere anche la Terra. Actarus torna quindi a bordo del suo fedelissimo Goldrake e insieme allo storico pilota del Mazinga Z Koji Kabuto, inizia una lotta feroce contro gli invasori.

Quali cofanetti targati Koch Media, ed editi Yamato Video, acquisterete?