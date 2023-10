Ken il Guerriero: Yamato Video riporta la serie su Anime Generations, ecco quando

Ken il Guerriero è un’opera entrata ormai nella storia dei manga e degli anime e tra tutti i festeggiamenti e le celebrazioni per i 40 anni di questa serie seminale della categoria shonen, scritta da Buronson e disegnata da Tetsuo Hara, Yamato Video ha sorpreso gli appassionati italiani annunciando il ritorno dell’anime su Anime Generations.

A sorpresa, infatti, l’azienda italiana ha comunicato attraverso post sulle sue pagine social, come quello che trovate in calce, il ritorno del 64° successore della scuola di arti marziali di Hokuto sugli schermi. A partire da mercoledì 11 ottobre 2023 su Anime Generations, canale tematico disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video, tutti gli abbonati potranno ripercorrere le straordinarie e violente avventure di Ken investiti da una vena di nostalgia, visto il doppiaggio rimasterizzato e la sigla degli Spectra, o avvicinarsi per la prima volta ad una delle serie che hanno rivoluzionato l’industria e segnato un significativo successo per Weekly Shonen Jump nei primi anni ’80.

In un mondo post-apocalittico dove la guerra nucleare ha condannato l’umanità ad una regressione generale dove vige la tirannia dei potenti, Ken è un giovane ragazzo guidato da un forte senso di giustizia, nonché esperto artista marziale di una disciplina a dir poco letale. Scandita da scontri diventati iconici contro avversari mastodontici e ben caratterizzati, la trasposizione animata di Ken il Guerriero è composta di 152 episodi, e stando a quanto comunicato dalla casa di distribuzione arriveranno tutti su Anime Generations.

Un perfetto omaggio ad un’icona dei manga e degli anime. Cosa ne pensate del ritorno dell’anime di Ken in Italia? Aspettando le vostre risposte vi lasciamo ai meravigliosi disegni di Tetsuo Hara per i 40 anni della serie, e a tutto ciò che sappiamo sull’anime remake di Ken il Guerriero in arrivo nel 2024.