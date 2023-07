Da Ken il Guerriero a Yu-Gi-Oh: 10 tratti di design dei personaggi ormai superati

Vista la quantità di anime disponibili oggi, anche grazie all’avvento di piattaforme streaming, questo settore dell’intrattenimento soffre spesso di similitudini che vanno anche a definire lo stile di gran parte dell’animazione giapponese, così come anche tropes diventati tipici e legati ai personaggi e alla loro caratterizzazione estetica.

Come gli altri settori, però, anche l’animazione giapponese ha subito un’evoluzione nel corso degli anni, andando ad abbandonare anche tratti specifici che hanno definito numerose opere ma diventati obsoleti, o considerati persino assurdi. Creare dei design accattivanti è la chiave per rendere immediatamente riconoscibili i personaggi principali, ma in passato gli autori hanno avuto idee rimaste relegato al loro tempo, e che oggi potrebbero essere visti come difetti o esagerazioni.

La prima caratteristica di questo tipo sono i classici occhioni anime, decisamente la parte più grande presente sul volto di moltissimi personaggi, in particolare delle ragazze, negli anime dei primi anni 2000, e volti a sottolineare la gentilezza e la carineria di tali personaggi. Troviamo poi la differenza di acconciature in base alla personalità del ragazzo o della ragazza rappresentati, come le due code laterali per una tsundere. Anche se è un problema ancora presente, in passato l’estrema somiglianza dei volti tra personaggi non imparentati ha causato vari fraintendimenti, ma grazie alla maggior attenzione nel rendere il design dei protagonisti questa sindrome del volto identico sembra essere sempre meno presente.

Ormai si è quasi completamente passati sopra al design di personaggi definiti bishonen e bishojo, intesi come ragazzi e ragazze incredibilmente belli e affascinanti in maniera esagerata e troppo accentuata rispetto agli altri. Segue poi la rappresentazione di personaggi con corpi sproporzionati, con teste piccole, braccia lunghe, o gambe esageratamente lunghe. Passiamo ai capelli antigravità tipici di serie come Dragon Ball e shonen in cui i protagonisti tendono ad assumere forme diverse. Allo stesso modo sembra essere passata di moda anche la rappresentazione con muscolature esagerate, come in Ken il Guerriero e le prime generazioni della serie Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Si è poi abbandonata l’idea di creare personaggi dal design spigoloso e ossuto, come visto ad esempio in Vampire Hunter D. e Neon Genesis Evangelion, in cui questi apparivano troppo intimidatori fin dalle loro prime apparizioni. Quando si parla di aggiunte e design innecessari possiamo considerare anche l’esagerazione nelle forme e nella sensualità di personaggi femminile, basti pensare ad esempio alle numerose piratesse di ONE PIECE.

Infine, troviamo la scelta di rendere il design del protagonista estremamente più curato e dettagliato rispetto a quello dei personaggi secondari. Ne è un tipico esempio Yami Yugi delle prime stagioni di Yu-Gi-Oh, con i suoi capelli scalati e con più colori, una forma degli occhi diversa, e una giacca molto dettagliata.

Cosa ne pensate di questi aspetti e tratti ormai abbandonati nella resa dei design dei personaggi negli anime? Ne avete in mente altri?