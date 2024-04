Ken Wakui di Tokyo Revengers lancia il suo nuovo manga: Negai no Astro ha già un'uscita

Cominciato nel 2017 su Weekly Shonen Magazine di Kodansha, nel giro di pochi anni Tokyo Revengers si è affermato come uno dei manga di maggior successo. È passato comunque diverso tempo dall'epilogo della Tokyo Manji Gang e l'autore Ken Wakui è pronto a lanciarsi in una nuova avventura, di cui vi riveliamo i primi dettagli.

Il finale di Tokyo Revengers ha sollevato non poche perplessità nella community di appassionati, ma la scrittura di Ken Wakui non si discute. Si tratta di un mangaka che in soli circa 4 anni di serializzazione ha totalizzato 70 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Mentre il pubblico attende novità sulla quarta stagione dell'anime di Tokyo Revengers, Ken Wakui ha ripreso in mano la penna. È stato infatti annunciato che l'autore di Tokyo Revengers pubblicherà presto una nuova serie, intitolata Negai no Astro.

Stando a quanto rivelato, Negai no Astro debutterà il 15 aprile 2024 e seguirà la scia di Tokyo Revengers. Si tratterà infatti di una serie a tema criminale e a tinte fantascientifiche. Dunque, il tema del soprannaturale, già visto con i viaggi nel tempo di Takemichi, verrà nuovamente affrontato dal mangaka. Ci sarà comunque un cambio epocale tra Negai no Astro e Tokyo Revengers. Wakui abbadona Kodansha e Weekly Young Magazine per spostarsi in Shueisha. Negai no Astro verrà pubblicato su Weekly Shonen Jump, per cui la pubblicazione dei capitoli sarà a cadenza settimanale.

