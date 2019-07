Kengan Ashura, l'anime è finalmente disponibile su Netflix!

Puntualissimo, Kengan Ashura ha debuttato su Netflix in estate, proprio come il colosso statunitense aveva annunciato. Nelle ultime ore, infatti, sull'iconico sito streaming è già disponibile la serie completa.

L'anime, ovviamente, arriva nel consueto doppiaggio italiano, oltre che alla versione originale e ai classici sottotitoli. L'opera scritta da Yabako Sandrovich e illustrata da Doraemon ha suscitato parecchio interesse in madre patria, grazie a una storia che non fa sconti a nessuno, colma di violenza e riscatto personale. Restano innegabili gli sforzi del colosso Netflix nei riguardi dell'animazione, continuando a promuovere propri adattamenti e progetti di punta atti a colmare un catalogo sempre più ampio e variegato che mai, anche a sfondo giapponese.

La storia, dunque, narra le vicende di un salary-men, Tokito Oma, un cinquantenne che per merito del presidente di una grande compagnia scopre cosa si cela nel lato oscuro del mondo dell'economia, colmo di massacri e picchiaduro, dove lo scopo ultimo è assicurarsi la più grande ricchezza personale. Ed è proprio in queste arene, come nel più moderno Colosseo, che il nostro protagonista combatterà con tutto il suo essere guadagnandosi il soprannome di "Ashura".

Qualora non foste ancora convinti se iniziare il progetto in larga parte in computer grafica, vi rimandiamo al trailer in italiano di Kengan Ashura, invitandovi a lasciarci le vostre impressioni con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.