Kengan Ashura: l'anime Netflix vedrà l'arrivo di ben 14 nuovi personaggi

Una pratica che si sta consolidando sulla piattaforma streaming, quella di dividere in due parti una stagione. Netflix pubblicherà Kengan Ashura a fine ottobre con la seconda parte della prima stagione, con i fan che finalmente potranno rivedere in scena i combattimenti di Ouma Tokita e i nuovi personaggi in arrivo.

Il sito ufficiale di Kengan Ashura ha rivelato che in questa seconda metà di stagione vedremo l'ingresso di ben quattordici nuovi personaggi. Sono state naturalmente rivelate anche i doppiatori che andranno a fare da voce a questo lungo elenco di lottatori e manager della serie:

Akio Ohtsuka sarà Agito Kanō;

Atsushi Ono sarà Yoshinari Karo;

Mai Kanazawa sarà Honald;

Naomi Kusumi sarà Yōhei Bandō;

Tesshō Genda sarà Gensai Kuroki;

Misao Kobayashi sarà Korinmaru Ajiro;

Kōichi Gomi sarà Ken Ryūōzan;

Shouzou Sasaki sarà Sanemitsu Yoroizuka;

Ryota Takeuchi sarà Kirimi Takakaze;

Yūsuke Hoshino sarà Masami Nezu;

Yasunori Masutani sarà Yukio Dazai;

Hiroshi Matsumoto sarà Kunihiro Yumeno;

Kenta Miyake sarà Takeru Kiōzan;

Masumi Yoshida sarà Karugo Kurachi.

Prepariamoci a rivedere i crudeli combattimenti del mondo del Kengan il 31 ottobre su Netflix, dopo che la prima metà dell'anime era arrivata sulla piattaforma di streaming lo scorso 31 luglio. Kengan Ashura è tratto dall'omonimo manga di Yabako Sandrovich, con la serie principale conclusa e quella spin-off Kengan Omega ancora in corso.