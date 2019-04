Kengan Ashura: il cast dell'anime Netflix continua ad arricchirsi

Dopo aver pubblicato una splendida key visual, Netflix ha ora deciso d'annunciare il nome di diversi doppiatori che prenderanno parte ai lavori per la realizzazione di Kengan Ashura, serie animata tratta dal manga di Yabako Sandrovich e Daromeon. Qui di seguito potete leggere i nomi del cast di doppiatori appena annunciati:

Akira Ishida come Hajime Hanafusa

Hiroshi Shirokuma come Julius Reinhold e Shigeru Komada

Ryōko Maekawa come Kokomi Yoshizawa

Megumi Ogata come Ryō Inaba

Masayuki Katou come Sukizō Urita

Hidekatsu Shibata come Metsudō Katahara

Tetsuo Kanao come Katsumasa Hayami

Eiji Takeuchi come Fujio Aku e Masayasu Yokota

Eiji Yanagisawa come Mikio Nabe

Matthew Masaru Barron come Jerry Tyson

Keiji Fujiwara come Niko Tokita

Natsuko Kuwatani come Yoshiko Togawa

Sōichiro Hoshi come Keizaburō Sawada

I quindici nomi vanno quindi ad aggiungersi all'enorme cast di doppiatori già annunciati e i cui nomi sono leggibili qui di seguito:

Tatsuhisa Suzuki come Ōma Tokita

Chō come Kazuo Yamashita

Jouji Nakata come Hideki Nogi

Yumi Uchiyama come Kaede Akiyama

Hayato Kaneko come Rihito

Tetsu Inada come Jun Sekibayashi

Junya Enoki come Cosmo Imai

Daisuke Namikawa come Setsuna Kiryū

Yasuyuki Kasecome Takeshi Wakatsuki

Ryuuzo Hasuike come Sen Hatsumi

Yoshiyuki Shimozuma come Aki Saitō e Hiroshi Matsui

Takehiro Hasu come Futoshi Hosome

Kanehira Yamamoto come Yoshirō Yoshitake

Yōhei Azakami come Iwan Karaev

Yukana come Shion Sōryūin

Makoto Koichi come Tomoko Matsuda

Eiichirō Tokumoto come Tadashi Iida, Takerō Ushiroda, Horio Kure, Shinobu Koōzan e Koishi Yamamoto

Kōji Ishii come Gen Shikano

Jin Urayama come Ken Ooya

Masaaki Mizunaka come Ryō Himuro

Shigeru Chiba come Eriō Kure

Yūya Hirose come Henzō Kure

Tomoyo Kurosawa come Karla Kure

Kenichirou Matsuda come Hollis Kure

Ryousuke Takahashi come Reiichi Kure

Misono Suzuki come Fūsui Kure

Daisuke Hirakawa come Kenzō Yamashita

Takahiro Kameoka come Masahiko Oota

Fumihiko Tachiki come il narratore

Qui di seguito potete leggere l'incipit scenico della produzione:

"Sin dall'epoca Edo, in specifiche zone del Giappone esistono arene per gladiatori dove uomini d'affari e ricchi commercianti ingaggiano gladiatori per farli combattere in lotte a mani nude in cui i vincitori possono ottenere gloria e ricchezza. Tokita Ōma, soprannominato "Ashura", entra nel giro e massacra senza difficoltà tutti i suoi avversari. Le incredibili capacità messe in mostra attirano l'attenzione di molte persone, tra cui figura anche il presidente del Gruppo Nogi, Nogi Hideki."

Kengan Ashura è un manga nato dalla mente di Yabako Sandrovich e illustrato da Daromeon. L'opera è stata pubblicata sulla rivista digitale Ura Sunday di Shogakukan dal 18 aprile 2012 fino al 9 agosto 2018, portando successivamente a una raccolta in 26 volumi tankōbon più uno speciale. Un adattamento anime è stato annunciato per il 31 luglio 2019 e di cui, giusto recentemente, è uscito un nuovo trailer a riguardo.