Kengan Ashura: copertina dell'ultimo volume e nuovo PV per la serie

La serie Kengan Ashura era giunta a conclusione sulla rivista Ura Sunday di Shogakukan il 23 agosto 2018, ma i capitoli ancora dovevano venire raccolti in tankobon. Ora, l'ultimo volume della serie è finalmente disponibile, ma non solo.

Insieme a un video promozionale che potete vedere in alto alla notizia, la Shogakukan ha presentato la copertina del ventisettesimo e ultimo volume di Kengan Ashura, in arrivo questo mese, e la copertina del primo volume di Kengan Omega, sequel della serie originale ambientata due anni dopo l'ultimo torneo. Tutto questo mentre nel resto del video si susseguono le varie tavole adrenaliniche del manga originale, accompagnate da una musica lettronica.

Kengan Ashura arriverà anche in simulcast su Netflix durante il 2019, seppure non sia stata ancora divulgata una data di uscita ufficiale. La sinossi è la seguente: "Fin dall'antichità, molte persone si ritrovano in luoghi noti come arene per combattersi e dare fondo a tutte le proprie capacità fisiche. Secoli dopo, in Giappone, questa pratica è ancora viva e vegeta. Ouma Tokita è uno di questi gladiatori moderni, denominato Ashura, e le sue abilità attraggono l'interesse di Nogi Hideki, il presidente della compagnia Nogi Group, che pensa di inserirlo nel business dei combattimenti".